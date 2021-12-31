Инсинье покинет «Наполи» и продолжит карьеру в «Торонто»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье не станет продлевать контракт с клубом и в ближайшее время подпишет контракт с «Торонто».

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ранее была информация, что 30-летний итальянец подпишет контракт на 5,5 лет. Его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год (до налогов). Бонусная часть может вырасти до 4,5 миллионов.

В текущем сезоне Инсинье провел 15 матчей за неаполитанцев, забив четыре гола и отдав пять голевых передач. Всего за «Наполи» он сыграл 415 матчей, сумел отличиться 114 раз и отдать 91 ассист.