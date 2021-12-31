Полузащитник «Арсенала» Мэйтланд-Найлз близок к переходу в «Рому»

Полузащитник английского «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлз близок к переходу в итальянскую «Рому». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, римский клуб достиг принципиальной договоренности с 24-летним футболистом относительно условий контракта. Теперь спортивный директор «волчицы» Тьягу Пинту обсудит с руководством лондонцев возможность осуществления трансфера в зимнее межсезонье.

Отметим, что действующее соглашение Эйнсли с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, Мэйтланд-Найлз является воспитанником «канониров». Всего за основной состав он провел 132 матча, забил три гола и отдал восемь результативных передач. За время выступлений за лондонский клуб полузащитник стал трехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Суперкубка страны.