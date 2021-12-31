Лещенко назвал Шварца лучшим тренером 2021 года

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером РПЛ в уходящем году.

«Самое главное событие - открытие стадиона «Динамо» после ковидных ограничений. У меня есть возможность ходить туда и радоваться результатам любимой команды. Для меня это самое главное событие. В центре города теперь есть замечательный стадион, куда все стремятся попасть. Все игроки «Динамо» молодцы! Хорошие и молодые ребята. Конечно, Шварц тоже молодец. Я считаю, что он тренер года. Хотел бы пожелать динамовцам в новом году войти в тройку призеров и играть в еврокубках», - приводит слова певца «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Динамо» под руководством Шварца занимает второе место в турнирной таблице РПД, на два очка отставая от лидирующего «Зенита».