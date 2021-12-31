«Реал» летом планирует приобрести Мбаппе и Холанда

В летнее трансферное окно мадридский «Реал» планирует приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Мбаппе перейдет в «Мадрид» летом на правах свободного агента. Несмотря на конкуренцию за Холанда со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», в «Реале» полагают, что подписать Эрлинга летом получится.

Отметим, что действующее соглашения Холанда с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

Напомним, Эрлинг перешел в «Боруссию» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 20 млн евро. С тех пор он провел за команду 75 матчей, забил 76 голов и отдал 20 результативных передач. В составе дортмундского клуба норвежец стал обладателем Кубка Германии.