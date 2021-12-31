Коутиньо зимой может вернуться в Бразилию

Полузащитник «Барселоны» Фелипе Коутиньо в зимнее трансферное окно может перебраться в один из бразильских клубов. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, вингер рассматривает различные варианты, которые позволяет ему выйти из сложного положения в испанском клубе, где он получает мало игровой практики.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018-го за 135 млн евро. С тех пор он провел за каталонскую команду 106 матчей, забил 25 голов и отдал 14 результативных передач. В составе клуба бразилец стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка Испании.