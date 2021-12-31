«Реал» принял решение больше не претендовать на Погба

Мадридский «Реал» принял решение отказаться от борьбы за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский клуб не устроили требования футболиста и его агента по зарплате.

Отметим, что действующее соглашение хавбека с манкунианцами рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, из туринского «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 млн евро. Всего француз провел за основной состав «красных дьяволов» 219 матчей, забил 38 голов и отдал 49 результативных передач. В составе «МЮ» полузащитник стал двукратным обладателем Кубка Лиги, а также победителем Лиги Европы.