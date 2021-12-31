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Отец Классена считает, что футболист легко адаптируется в России

Красно-белые давно присматривались к игроку
31 декабря 2021 15:40
автор: Александр Шульгин

Отец новобранца московского «Спартака» Леона Классена - Сергей рассказал о том, что поможет его сыну быстро адаптироваться в новом клубе и новой стране.

«Когда Леон в этом году вызывался в молодежную сборную, он видел уровень того же Умярова, Игнатова, Литвинова, которые уже показали себя в «Спартаке», смог сравнить. Он ребят этих хорошо знает. И для Леона это немаловажно. Я не думаю, что финансовая сторона вопроса сыграла определяющую роль. Важнее то, что «Спартак» - это клуб с традициями, у него очень много болельщиков. Да и уровень чемпионатов России и Австрии вполне сопоставим. Все будет зависеть от Леона.

Ну приезжают же в «Спартак» иностранцы, адаптируются. Не думаю, что Леону будет сложно. Он знает много языков - хорошо владеет английским, знает французский, русский. К лету, уверен, заговорит на русском еще более уверенно», - приводит слова Сергея «РБ-Спорт».

Напомним, москвичи подписали контракт с футболистом до 30 июня 2025 года.

Классен является уроженцем Германии и воспитанником «Кельна», однако при этом заигран за молодежную сборную России.

источник: «РБ-Спорт»
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