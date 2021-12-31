Стало известно, какие клубы из Италии претендуют на Миранчука

Стали известны клубы, которые могут заполучить российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. В нынешнем сезоне он получает недостаточно игрового времени в составе «бергамасков».

За полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука поборются четыре клуба - итальянские «Дженоа», «Торино» и «Верона», а также российский «Зенит», передает Tuttosport.

Алексей не хочет возвращаться в Россию и предпочитает оставаться в Италии. Руководство «Дженоа» пока не одобрило желание главного тренера команды Андрея Шевченко заполучить Миранчука.

В текущем сезоне серии А Миранчук принял участие в десяти матчах, проведя в общей сумме 364 минуты на поле. За это время ему удалось забить один гол. Всего же за «бергамасков» Алексей сыграл в 43-х играх, забил восемь голов и отдал три ассиста.