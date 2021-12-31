Рангник заявил, что его устраивает состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что его устраивает текущий состав команды.

«Я сосредоточен на наших игроках. Как я уже сказал, у нас достаточно футболистов в команде, поэтому нет в них недостатка. Покупки зимой имеют смысл только в том случае, если они улучшают качество команды. Пока мы о трансферах не говорили. В последние пару недель я сосредоточился на текущем составе», - приводит слова Рангника Sky Sports, ссылаясь на Amazon.

Добавим, что после вчерашний победой над «Бернли» (3:1) «МЮ» набрал 31 очко в 18 матчах и поднялся на шестое место английской премьер-лиги. 3 января команда Рангника примет на своем поле «Вулверхэмптон».