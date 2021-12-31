В «Ювентусе» и «Интере» выявлены новые случаи коронавируса

В туринском «Ювентусе» и миланском «Интере» выявлены пять случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба «старой синьоры», в команде угодили на карантин Артур Мело и Карло Пинсольо.
В «Интере», по сообщению официального сайта клуба, аналогичной проблемой столкнулись лидер нападения Эдин Джеко, а также Алекс Кордац и Мартин Сатриано.
Все игроки переносят заболевание бессимптомно и соблюдают карантин, находясь под наблюдением врачей.
«Ювентус» в своем первом матче после зимнего перерыва на своем поле примет «Наполи». Встреча состоится 6 января в 22.45 по московскому времени.
«Интер» в этот же день на выезде сыграет с «Болоньей». Начало игры в 14.30 по Москве.
источник: ФК «Ювентус»
источник: ФК «Интер»
источник: ФК «Интер»