Матч «Саутгемптон» - «Ньюкасл» был перенесен

«Ньюкасл» объявил, что его гостевая игра 21-го тура английской премьер-лиги не состоится в назначенный день 2 января.

Клуб не смог набрать необходимое количество футболистов на матч против «Саутгемптона» из-за большого количества травм и заболеваний COVID-19, поэтому обратился в АПЛ с просьбой о переносе встречи, которая была удовлетворена.

Новая дата игры будет названа позднее.

Напомним, ранее по этой же причине была перенесена другая гостевая встреча «Ньюкасла» против «Эвертона»