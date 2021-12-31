«Барселона» согласовала контракт с Моратой, «Ювентус» отказался выкупать испанца у «Атлетико»

Испанская «Барселона» согласовала контракт с нападающим мадридского «Атлетико» Альваро Моратой, который выступает на правах аренды за туринский «Ювентус». Об этом сообщает Goal.

Ранее стало известно, что «старая синьора» приняла решение не выкупать испанца у «матрасников».

Отметим, что Альваро в нынешнем сезоне провел за туринцев во всех турнирах 23 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Ранее испанец выступал за мадридский «Реал», воспитанником которого он является, и лондонский «Челси».