Игонин посоветовал Дзюбе продолжить карьеру в «Рубине»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающему петербургского клуба Артему Дзюбе стоит продолжить карьеру в казанском «Рубине».

«Мы видели не раз, что встряска со сменой команды идет на пользу Дзюбе. Леонид Слуцкий неплохо знает Артема. Если у Дзюбы действительно есть вариант с «Рубином», то тогда надо переходить в казанскую команду. Так он сможет перезагрузить свою карьеру», - приводит слова Игонина Betonmobile.ru.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.