Ван дер Сар поздравил Фергюсона с 80-летием: Наслаждайтесь этим моментом

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поздравил бывшего тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона с 80-летием.

«С днем рождения, Босс. Спасибо за возможность, которую вы дали мне в возрасте 34 лет. Наслаждайтесь этим днем, и всего наилучшего в новом году», - написал Эдвин в своем твиттере.

Напомним, что Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет с 1986 по 2013 год. Вместе с «красными дьяволами» он стал 13-кратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.