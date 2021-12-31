Каннаваро, Адвокат и Клинсманн являются кандидатами на пост главного тренера сборной Польши

Стали известны кандидаты на вакантное место главного тренера сборной Польши.

По данным Sport Interia, Польский футбольный союз рассматривает на данную должность местных тренеров Адама Навалку и Чеслава Михневича, а также итальянца Фабио Каннаваро, немца Юргена Клинсманна, нидерландца Дика Адвоката и израильского специалиста Авраама Гранта.

Напомним, что в марте польской команде предстоит провести матч со сборной России в рамках полуфинала стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.