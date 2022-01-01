Жиго может пополнить состав «Тигрес»

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов мексиканского «Тигреса».
Как сообщает TV Azteca, французский футболист алжирского происхождения может присоединиться к составу «Тигрес», который намерен усилить состав перед стартом нового чемпионата Мексики.
Сообщается, что 28-летний Жиго, играющий на позиции центрального защитника, может официально стать игроком Тигреса на следующей неделе.
В эту мексиканскую команду входят соотечественники Жиго - нападающий Андре-Пьер Жиньяк и Флорьян Товен.
В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 16 матчей за московский клуб, забил один гол и отдал один ассист. Француз перешел в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро.