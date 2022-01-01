Сенников считает, что смена тренера в сборной Польши поможет российской национальной команде

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, как изменились шансы национальной команды после того, как из сборной Польши ушел главный тренер.

Напомним, что в среду Паулу Соуза разорвал контракт с Польским футбольным союзом в пользу работы с бразильским «Фламенго».

«Шансы сборной России увеличились, на мой взгляд. Смена тренера у соперника - это всегда на пользу. Ситуация такая, что там в спешном порядке нужно искать главного тренера. У них очень мало времени, чтобы что-то поменять или изменить», - приводит слова Сенникова ТАСС.

Добавим, что победитель противостояния России и Польши сыграет в финале квалификации на чемпионат мира в Катаре с лучшей командой пары Швеция-Чехия.