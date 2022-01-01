Украинский защитник Миколенко перешел в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о покупке у киевского «Динамо» защитника Виталия Миколенко.

Футболист, который может выступать как в центре, так и на правом фланге обороны, подписал контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера не сообщается, но, по данным СМИ, она составила 20 млн евро.

«Я всегда мечтал играть в АПЛ. Футбол зародился в Англии, и я думаю, что местный чемпионат мне подходит. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым игроком. У меня есть опыт выступлений на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как футболист», - приводит слова Миколенко пресс-служба «Эвертона».

Добавим, что в текущем сезоне защитник провел 21 матч за киевское «Динамо» во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи.