«Интер» заинтересован в приобретении Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Интере». Об этом сообщает CalcioMercatoNews.

По информации источника, январе миланский клуб могут покинуть сразу два игрока середины поля — Артуро Видаль и Стефано Сенси. В качестве альтернативы им в «Интере» рассматривают как раз Миранчука, в лице которого видят кандидата на подмену для Хакана Чалханоглу.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го, а рыночная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

Ранее Алексей защищал цвета московского «Локомотива», воспитанником которого он является.