Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
По данным источника, в данный момент немецкий специалист находится на самоизоляции. Из-за выявленного ковида Клопп пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоится завтра, 2 января.
«Челси» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (41) – на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
источник: ФК «Ливерпуль»