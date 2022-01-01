Мостовой не советует Дзюбе уходить в «Рубин»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает «Рубин» подходящим местом продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Ну вы что, только не в «Рубин». Клуб идет на десятом месте в турнирной таблице. Артем нормально играет, для своих лет — просто отлично. И приносит много пользы. Если «Зенит» его не продлит, то он с легкостью найдет себе место в другой российской команде. Про «Рубин» вообще стоит завести отдельный разговор, потому что с таким бюджетом и составом располагаться так низко в таблице — это кошмар», - приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий перейдет в «Рубин», а на его место питерцы возьмут Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей и отдал 11 результативных передач. На счету Сергеева восемь голов в 20 встречах.

После 18 туров «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.