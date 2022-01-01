«Тоттенэм» дожал «Уотфорд» в 21-м туре английской премьер-лиги

«Тоттенхэм» в гостевом матче 21-го тура английской премьер-лиги победил «Уотфорд» со счетом 1:0.
Автором единственного мяча данной встречи стал колумбийский защитник Давинсон Санчес, забившей на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.
Таким образом, «шпоры» набрали 33 очка и поднялись на пятое место турнирной таблицы, «шершни» находятся на 17-й строчке с 13 очками.
15 января «Уотфорд» сыграет в гостях против «Ньюкасла», а «Тоттенхэм» на следующий день примет на своем поле «Арсенал».
АПЛ
21-й тур
«Уотфорд» (Уотфорд) - «Тоттенхэм» (Лондон) - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+6
источник: «Советский спорт»