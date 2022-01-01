Четыре футболиста «Баварии», включая Нойера, заразились коронавирусом

Четыре футболиста мюнхенской «Баварии» сдали положительные тесты на коронавирус. В это число входят Мануэль Нойер, Куинсли Коман, Омар Ричардс и Корентен Толиссо.

Также инфекция была обнаружена у помощника главного тренера Дино Топпмеллера. Отмечается, что инфицированные чувствуют себя хорошо и находятся дома в изоляции.

Бавария лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 43-я очками после 17-и матчей. Ближайший матч состоится 7 января против «Боруссии Мюнхенгладбах».