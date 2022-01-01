Клеман возглавит «Монако» после отставки Ковача

Нынешний главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман станет новым наставником французского «Монако».

Об этом сообщает L'Equipe.

В четверг стало известно, что руководство команды отстранило от работы главного тренера Нико Ковача. Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о расторжении контракта со специалистом.

Большую часть тренерской карьеры Клеман возглавлял именно «Брюгге». Также в послужном списке специалиста значится «Генк» (2017-2019) и «Васланд-Беверен» (2017). В этом сезоне «Брюгге» выступал в одной группе Лиги чемпионов вместе с «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Лейпцигом». Команда покинула еврокубки с четвертого места.