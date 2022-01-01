«Лион» намерен подписать Азмуна в ближайшее время

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к тому, чтобы стать в ближайшее зимнее трансферное окно игроком «Лиона».

«Лион» хочет подписать и сделать это как можно быстрее. Тренер «Лиона» часто говорит, что ему не хватает футболистов для ротации», - приводит RT слова журналиста Уго Гийеме, сказанные на программе La Chaine L'Equipe.

Ранее сообщалось, что сам Сердар уже согласовал переход с французским клубом, однако сине-бело-голубые хотят найти ему замену прежде, чем он покинет команду.

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.