«Интер» является еще одним претендентом на Миранчука

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может пополнить состав «Интера» на правах аренды.
Об этом сообщает Calciomercatonews.
«Интер» считает, что Миранчук является оптимальным дублером для Хакана Чалханоглу. В конце сезона «нерадзурри» может выкупить права у 26-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что на Миранчука претендуют «Дженоа», «Верона» и еще два неназванных европейских клуба.
В текущем сезоне серии А Миранчук принял участие в десяти матчах, проведя в общей сумме 364 минуты на поле. За это время ему удалось забить один гол. Всего же за «бергамасков» Алексей сыграл в 43-х играх, забил восемь голов и отдал три ассиста.
источник: Calciomercato.com