Хави - про трансфер Торреса: Ферран очень многое даст нам

Главный тренер «Барселоны» Хави остался доволен трансфером нападающего Феррана Торреса из «Манчестер Сити».

«Это отличный трансфер. У него огромные амбиции. Ферран очень многое нам даст. У него были отличные тренеры, он может играть в атаке на трех позициях.

Его важное преимущество - это его личные качества. Торрес умеет адаптироваться к трем атакующим позициям. Ферран нам очень поможет», - цитирует Хави Sport.es.

Напомним, что Торрес защищал цвета «Манчестер Сити» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду 43 матча, забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Вместе с «горожанами» игрок стал чемпионом Англии.

В составе сборной Испании нападающий отыграл 22 встречи (12 голов).