«Вест Хэм» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас»

1 января в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом». Победу одержали «молотобойцы» со счетом 3:2.

«Вест Хэм» забил три мяча еще в первом тайме. Отличились Микаил Антонио (22-я минута) и Мануэль Лансини (25, 45+5). Во второй части матчи хозяева сумели размочить счет усилиями Одсонна Эдуарда (83) и Майкла Олисе (90+1).

По итогам этого матча «Вест Хэм» поднялся на пятую строчку с 34-я очками, «Кристал» остался на 11-м месте, имея в активе 23 балла.

Следующий матч у «молотобойцев» состоится против «Лидса» в Кубке Англии 9 января, а «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против «Миллуола» днем раньше.