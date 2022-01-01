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«Вест Хэм» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас»

Счет в матче 3:2 в пользу «молотобойцев».
01 января 2022 22:26
автор: Александр Бойченко

1 января в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом». Победу одержали «молотобойцы» со счетом 3:2.

«Вест Хэм» забил три мяча еще в первом тайме. Отличились Микаил Антонио (22-я минута) и Мануэль Лансини (25, 45+5). Во второй части матчи хозяева сумели размочить счет усилиями Одсонна Эдуарда (83) и Майкла Олисе (90+1).

По итогам этого матча «Вест Хэм» поднялся на пятую строчку с 34-я очками, «Кристал» остался на 11-м месте, имея в активе 23 балла.

Следующий матч у «молотобойцев» состоится против «Лидса» в Кубке Англии 9 января, а «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против «Миллуола» днем раньше.

источник: «Советский спорт»
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