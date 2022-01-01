Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако»

Нико Ковач больше не исполняет обязанности главного тренера «Монако». Заявление о разрыве контракта со специалистом появилось на официальном сайте «монегасков».

Хорватский тренер возглавил «Монако» в июле 2020-го. За это время под его руководством команда провела 74 встречи, из которых 43 раза победила, 16 потерпела поражение и 15 раз сыграла вничью.

В текущем сезоне Лиги 1 команда идет на шестом месте с 29-ю очками. В Лиге Европы команда заняла первое место в группе с такими командами, как: «Реал Сосьедад», ПСВ, «Штурм».