Анчелотти - о Лунине: У него не было ни минуты потому, что у нас ворота защищает лучший в мире

Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти высказался об украинском вратаре Андрее Лунине, который не получает игрового времени в «королевском» клубе.

«У него не было ни минуты просто потому, что номер один у нас - лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он это понимает, и все это понимают. У него много качеств, он вратарь, который добьется успеха в карьере», - цитирует AS Анчелотти.

С 2018 года Лунин провел всего один матч за «Реал» - в Кубке Испании прошлого сезона. Ранее сообщалось об интересе сразу нескольких европейских клубов к украинскому футболисту. Его трансферная стоимость составляет два миллиона евро по данным Transfermarkt.