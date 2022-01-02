ЦСКА был заинтересован в подписании сербского полузащитника Главчича

Полузащитник хорватского клуба «Славен Белупо» Неманья Главчич рассказал о том, что в его приобретении был заинтересован клуб чемпионата России – ЦСКА.

Также стало известно, что 24-летнего серба также хотел подписать ПАОК.

– Действительно, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который стал для меня очень успешным. Однако я стараюсь абстрагироваться от этой ситуации и продолжить показывать свой максимум на футбольном поле. Все остальное я пока откладываю в сторону, – цитирует Главчича сербское издание Alo.

Напомним, что Главчич выступает за «Славен Белупо» с лета 2019 года. За это время он принял участие в 96 матчах своей команды, забил шесть голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до 15 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 850 тысяч евро.