Кьеллини сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о том, что центральный защитник команды Джорджо Кьеллини заразился коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 37-летний итальянец уже находится на самоизоляции. Ранее стало известно, что в декабре прошлого года футболист получил третью дозу вакцины. Помимо Кьеллини, положительные тесты на Covid-19 сдали голкипер Карло Пинсольо и полузащитник Артур.

Добавим, что в данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка после 19 сыгранных туров. 6 января подопечные Массимилиано Аллегри на своем поле примут «Наполи».