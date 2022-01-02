Дмитрий Парфенов: Думаю, «Спартак» доверяет Ваноли, если сразу после его назначения пошли трансферы

Бывший главный тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов оценил трансферную деятельность «Спартака» после того, как команду возглавил Паоло Ваноли.

Напомним, что итальянский специалист занял свой пост в стане красно-белых 17 декабря, подписав контракт до 30 июня 2023 года.

– Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы. Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба, – цитирует Парфенова ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Спартак» приобрел уже четырех футболистов, а именно голкипера «Факела» Илью Свинова, защитника «Тироля» Леона Классена, полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича, а также нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона. Согласно порталу Transfermarkt, в общей сложности столичный клуб потратил на игроков около 13 миллионов евро.

После 18 сыгранных туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.