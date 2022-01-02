Сергей Терехов: Все здравомыслящие понимают, что мы не фарм-клуб «Зенита»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос о том, что его клуб часто приравнивали к фарм-команде питерского «Зенита». Напомним, «Сочи» был переименован в 2018 году из «Динамо Санкт-Петербург» и сменил юридическое лицо.

– Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе», - приводит слова Терехова «Матч ТВ».

После 18-и туров РПЛ «Сочи» располагается на третьем месте с 43-м баллом, в активе «Зенита» первая позиция и 38 очков.