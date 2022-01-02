Смолов перейдет в «Динамо» из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов согласовал контракт с «Динамо». Форвард выступает за этот клуб с 2018 года.

Об этом сообщает «СЭ».

Сообщается, что «железнодорожники» готовы освободить 31-летнего форварда за символическую сумму, его контракт истекает летом 2022 года.

Теперь «Динамо» нужно договориться с самим игроком. Однако, как отмечает источник, зарплата Смолова в «Локо» составляет 3,1 миллиона евро, что в три раза больше, чем получают многие лидеры бело-голубых.

В текущем сезоне Смолов сыграл в 15 матчах РПЛ, забив семь голов. Всего за время выступления в «Локомотиве» он провел 98 матчей, сумел отличиться 29 раз и отдать 12 передач во всех турнирах.