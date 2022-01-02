«Палмейрас» не планирует подписывать Коутиньо

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо не станет игроком «Палмейраса».

Как сообщает Sport.es, бразильский клуб считает своим приоритетом покупку нового нападающего в зимнее трансферное окно, а не укрепление средней линии.

Ранее стало известно, что в услугах 29-летнего бразильца заинтересован «Арсенал». При этом руководство сине-гранатовых готово к продаже хавбека в январе 2022 года.

Напомним, Коутиньо выступает за «Барселону» с января 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонцев 16 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.