Леон Горетцка: Чтобы бороться за титулы, нужно, чтобы были друзья в команде, а не просто коллеги

Хавбек «Баварии» Леон Горетцка рассказал, что для него финансовая сторона вопроса при подписании контракта с клубом не является первостепенной.

«Однозначно есть вещи поважнее денег. Когда говорят, что при заключении контракта игрок выбивает все до последнего евро, они часто ошибаются. При подписании нового контакта деньги - не самое главное.

Чтобы бороться за титулы на этом уровне, вам нужны друзья в команде, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире того не стоят», - сказал Горецка официальному сайту «Баварии».

В нынешнем сезоне Горетцка сыграл в 12-и матчах мюнхенского клуба в Бундеслиге, забил два мяча и отдал два ассиста. За «Баварию» вингер выступает с 2018 года, перейдя из «Шальке-04» в качестве свободного агента.