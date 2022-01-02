Рюдигер не станет игроком «Реала»

Руководство «Реала» отказалось от идеи подписания контракта с центральным защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

Согласно данным ABC, агент 28-летнего немца хочет, чтобы его клиент получил за данную сделку около 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Отмечается, что «сливочные» считают подобное ведение переговоров неприемлемым. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 174 матча, забил девять голов и отдал семь ассистов. Вместе с «аристократами» защитник стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Действующий контракт футболиста с клубом АПЛ истекает 30 июня 2022 года.