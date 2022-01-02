«Ньюкасл» хочет взять Обамеянга в аренду с правом возможного выкупа за 20 миллионов фунтов

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Англии.

Как сообщает The Mirror, 32-летнего англичанина планирует подписать «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «сорок» собирается предложить лондонской команде вариант с арендой футболиста до конца текущего сезона. При этом в соглашение будет включен пункт о возможном выкупе нападающего за 20 миллионов фунтов.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета отстранил Обамеянга от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины. Затем стало известно, что испанский наставник «пушкарей» попросил клуб продать футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Обамеянг пополнил состав «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.