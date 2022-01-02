Лев Лещенко: Считаю, что Смолов один из лучших игроков РПЛ. Буду рад видеть его в «Динамо»

Народный артист РФ, а также болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал появившуюся информацию о том, что бело-голубые хотят подписать нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Ранее стало известно, что 31-летний футболист уже согласовал детали личного контракта со столичным клубом. При этом железнодорожники готовы продать своего игрока в зимнее трансферное окно.

– Смолов – один из самых ярких нападающих. Это очень важное усиление. Он очень харизматичный игрок с желанием работать, атаковать и перемещаться. Очень полезный игрок! Я считаю, что он один из самых лучших игроков в нашем чемпионате. Рад буду видеть его в «Динамо», – цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Смолов находился в клубной системе «Динамо» с 2007 по 2015 годы. За это время он отыграл за команду 77 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Москвичи отдавали нападающего в аренду «Фейеноорду», «Анжи» и «Уралу».

К составу «Локомотива» футболист присоединился в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 встречах, отличившись семью забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.