«Милан», «Наполи» и «Фиорентина» поборются за подписание Белотти

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти близок к тому, чтобы покинуть клуб по окончании сезона-2021/22.

По информации Calcio Mercato, летом 2022 года 28-летний футболист станет свободным агентом, поскольку он принял решение не продлевать действующий контракт с туринской командой. Отмечается, что подписать форварда хотят «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

Напомним, что Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года – на его счету 107 забитых мячей и 28 ассистов в 238 матчах. В составе сборной Италии игрок провел 41 встречу (12 голов).