Лукаку не включен в заявку на матч с «Ливерпулем». Ранее он заявил о своей любви к «Интеру»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не сыграет в матче против «Ливерпуля». Игра состоится сегодня, 2 января, и начнется в 19:30 на «Стемфорд Бридж».

Как сообщает The Athletic, бельгиец не будет включен в заявку лондонского клуба на сегодняшнюю игру. Отметим, что в двух предыдущих матчах Премьер-лиги форвард забил два гола.

На этой неделе футболист дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», сказав, что сожалеет об уходе из миланского клуба.

Перед очной встречей подопечные Томаса Тухеля идут вторыми в таблице с 42-я очками, в активе «Ливерпуля» третья строчка и 41 балл. При этом, «мерсисайдцы» провели на один матч меньше своих соперников.