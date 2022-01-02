Игроки «Монако» удивлены увольнением Ковача

Футболисты «Монако» выразили свое удивление в связи с тем, что клуб уволил главного тренера Нико Ковача.

Как сообщает L'Equipe, игроки «монегасков» считают, что отставка хорватского специалиста может дестабилизировать нынешнюю ситуацию в команде. Ожидается, что в ближайшее время красно-белых возглавит Филипп Клеман, в данный момент тренирующий «Брюгге».

Напомним, что Ковач приступил к своей работе в «Монако» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков после 19 сыгранных туров отставание от идущей второй «Ниццы» составляет пять очков.