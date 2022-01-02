«Зенит» наравне с «Валенсией» интересуется игроком «Лацио» Фелипе

Санкт-петербургский «Зенит» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По словам источника, «Зенит» проявляет интерес к 24-летнему бразильскому футболисту. Фелипе не может договориться о продлении контракта с «Лацио». Летом 2022 года Фелипе станет свободным агентом, если не продлит соглашение. Помимо «Зенита» услугами Фелипе интересуется «Валенсия».

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Лацио» во внутреннем чемпионате, заработав при этом шесть желтых карточек. Он выступает за итальянский клуб с 2016 года, действующий контракт истекает летом 2022-го года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.