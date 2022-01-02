Алексей Сафонов: Смолов в «Динамо»? Шварц найдет, куда его вписать – конкуренция лишней не будет

Известный агент Алексей Сафонов рассказал по поводу возможного трансфера нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Ранее стало известно, что 31-летний футболист уже согласовал детали личного контракта со столичным клубом. При этом «Локомотив» готов продать своего игрока в зимнее трансферное окно.

– Для России он хороший форвард. Да, были перепады, но текущий сезон Федя проводит стабильно. Будет полностью выкладываться, Шварц найдет, куда его вписать. Конкуренция явно лишней не будет. Но я не думаю, что Федя будет в «Динамо» первым выбором, там есть Тюкавин с Грулевым, – цитирует Сафонова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Смолов находился в клубной системе «Динамо» с 2007 по 2015 годы. За это время он отыграл за команду 77 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Москвичи отдавали нападающего в аренду в «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

К составу «Локомотива» футболист присоединился в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 встречах, отличившись семью забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.