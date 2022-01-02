Селюк подтвердил трансфер Смолова из «Локомотива» в «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк сообщил о том, что форвард «Локомотива» Федор Смолов в скором времени перейдет в «Динамо».

Ранее появилась информация о достижении договоренности между бело-голубыми и российским нападающим по поводу деталей контракта. Ожидается, что 31-летний игрок присоединится к столичному клубу в зимнее трансферное окно.

– Я не верил, но сейчас я узнал, что это действительно так, и в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем, – приводит слова Селюка портал «Метарейтинг».

Напомним, что Смолов выступает за «Локомотив» с августа 2018 года – на его счету 29 забитых мячей и 12 результативных передач в 98 матчах за железнодорожников. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

Действующий контракт нападающего с красно-зелеными рассчитан до конца текущего сезона.