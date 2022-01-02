В «Лацио» опровергли информацию об интересе «Зенита» к защитнику клуба Фелипе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался на тему интереса «Зенита» к центральному защитнику команды Луису Фелипе.

Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщило о том, что петербургский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего бразильца в качестве усиления своей оборонительной линии. Также футболиста хотят подписать «Валенсия» и «Интер».

– Эта информация не имеет под собой никаких оснований, – цитирует Таре Sport24.

Напомним, что Фелипе выступает за «Лацио» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за римский клуб 126 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Тем самым, футболист может стать свободным агентом летом 2022 года.