Экс-игрок «Крыльев Советов» Чочиев покинул карагандинский «Шахтер»

Атакующий полузащитник Алан Чочиев больше не является игроком «Шахтера» из Караганды.
Как сообщает портал Meta-ratings.kz, казахстанский клуб решил не продлевать действующий контракт с 30-летним россиянином. Таким образом, он покинул команду в статусе свободного агента.
Напомним, что Чочиев является воспитанником академии «Локомотива». В России хавбек защищал цвета «Крыльев Советов», «Волгаря», «Балтики» и «Чайки». К «Шахтеру» футболист присоединился в мае этого года – на его счету один гол и один ассист в 20 матчах за «горняков».
источник: «Метарейтинг Казахстан»