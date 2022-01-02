Месси заразился коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель сдал положительный тест на Covid-19, сообщает пресс-служба французского клуба.

Отмечается, что в данный момент 34-летний футболист находится на самоизоляции. Помимо форварда, коронавирусом заразились еще три игрока парижан – голкипер Серхио Рико, а также фланговые защитники Хуан Бернат и Натан Битюмазала.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 16 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 сыгранных турах.

Завтра, 3 января, подопечные Маурисио Почеттино встретятся с клубом четвертой лиги «Ванн» в рамках четвертого круга Кубка Франции.