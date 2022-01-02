Известен срок соглашения, который «Динамо» предлагает Смолову

Московское «Динамо» предлагает форварду «Локомотива» Федору Смолову соглашение на полтора года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний футболист заинтересован в данном трансфере.

Ранее в СМИ появилась информация о достижении договоренности между бело-голубыми и Смоловым по поводу деталей контракта. Ожидается, что Федор присоединится к «Динамо» в зимнее трансферное окно. «Локомотив» готов за символическую сумму отпустить нападающего.

Федор ранее выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 годы.

Добавим, что в текущем сезоне Смолов провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил семь мячей.